Замах на Трампа - у медіа показали стрілка, якого ліквідувала Секретна служба

https://racurs.ua/ua/n197268-zamah-na-trampa-u-media-pokazaly-strilka-yakogo-likviduvala-sekretna-slujba-foto-video.html

Ракурс

Нападник, що стріляв у Трампа, — це 20-річний Томас Метью Крукс з Пенсильванії.

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Про це пише New York Post з посиланням на джерела.

Мотиви нападника досі не встановили. У ФБР назвали «дивним» те, що стрілок зміг зробити стільки пострілів. Стрілянину відомство вважає замахом на вбивство.

У вбитого знайшли напівавтоматичну гвинтівку AR-15. Напередодні мітингувальники повідомляли про підозрілого чоловіка на даху, але ці заяви проігнорували.

Напередодні невдалого замаху на Трампа стрілок нібито записав відео зі своєї машини. Каже, що ненавидить республіканців та Трампа.

Нагадаємо, у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у Пенсильванії. Куля пробила верхню частину його правого вуха.

Імовірного стрілка вбили співробітники Секретної служби США. За даними CNN, він стріляв з великої відстані. Поки невідомо, хто він та які в нього мотиви. Справу розслідують як замах на вбивство Дональда Трампа, пише АР.

На мітингу загинула одна людина, ще двоє отримали важкі поранення. Сам Трамп зараз у безпеці. Після стрілянини він подякував американським спецслужбовцям і висловив співчуття родині загиблого на мітингу.

У мене стріляли — куля пробила верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свист, постріли і одразу відчув, як куля пробиває шкіру. Була сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається. Боже, бережи Америку! — написав Трамп.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа. Відповідаючи на питання журналістів, чи вважає він це замахом на Трампа, Байден сказав:

У мене є думка, але немає фактів. Я хочу переконатися, що в нас є всі факти, перш ніж коментувати.

Байден після стрілянини зателефонував Трампові, деталей розмови поки не повідомляють.