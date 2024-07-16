Українці за кордоном отримають штрафи за не оновлення даних. Фото:

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Військовозобов’язаних українців за кордоном чекають штрафи, якщо ті не оновлять свої дані у встановлений термін.

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Однак реалізувати це буде важче ніж військовозобов’язаними, які проживають в Україні. Зараз немає однозначного інструменту, яким чином це зробити. Про це заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила в інтерв’ю YouTube-каналу «єПитання».

Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу, — зазначила вона.

Черногоренко наголосила, що українці за кордоном зберігають зв’язок з державою, тому мають виконувати свої конституційні обов’язки, бо «так і працює справедливість».

Нагадаємо, 18 травня 2024 в Україні запрацював новий закон про мобілізацію. Цей документ передбачає, що усі військовозобов’язані українці мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Порушення цього закону карається штрафом у розмірі від 17 тис. грн до 25 тис. грн.