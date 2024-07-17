Між Україною та рф готується великий обмін полоненими

https://racurs.ua/ua/n197364-mij-ukrayinou-ta-rf-gotuietsya-velykyy-obmin-polonenymy.html

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Між Україною та рф готується новий великий обмін полоненими.

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Він відбудеться в рамках угоди, якій сприяли Об'єднані Арабські Емірати. Ймовірно, вдасться звільнити 90 захоплених російськими окупантами українців, пише Bloomberg.

Зазначається, що обмін має відбутися сьогодні вранці. Як розповіло Bloomberg джерело, знайоме з питанням, загалом Україна та рф мають намір обмінятися 180 полоненими. Це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави ОАЕ.