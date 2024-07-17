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Між Україною та рф готується великий обмін полоненими
Між Україною та рф готується великий обмін полоненимиhttps://racurs.ua/ua/n197364-mij-ukrayinou-ta-rf-gotuietsya-velykyy-obmin-polonenymy.htmlРакурс
Між Україною та рф готується новий великий обмін полоненими.
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Він відбудеться в рамках угоди, якій сприяли Об'єднані Арабські Емірати. Ймовірно, вдасться звільнити 90 захоплених російськими окупантами українців, пише Bloomberg.
Зазначається, що обмін має відбутися сьогодні вранці. Як розповіло Bloomberg джерело, знайоме з питанням, загалом Україна та рф мають намір обмінятися 180 полоненими. Це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави ОАЕ.
Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб, — пише Bloomberg.