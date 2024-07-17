У Вовчанську тривають активні бойові дії, включно з наступальними з обох боків

https://racurs.ua/ua/n197366-u-vovchansku-tryvaut-aktyvni-boyovi-diyi-vkluchno-z-nastupalnymy-z-oboh-bokiv.html

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У Вовчанську на Харківщині тривають активні бойові дії, включно з наступальними з обох боків.

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Про це пише український воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

На колишньому агрегатному заводі (зараз це вже складно назвати промзоною) без змін — окупанти сидять та ловлять обличчям багато смачних подарунків. Триває вилов ворожих ДРГ на території, контрольованій нашими військами. Заходить їх щоденно багато. Не менш важка ситуація у районі Стариці-Бургуватки.

Там ЛБЗ зміщується за день в обидва боки по два-три рази стабільно. Тому на цей момент важко назвати стабільні лінії контролю, плюс OPSEC ніхто не скасовував, — повідомляє Мирошников.

За його словами, північна частина Вовчанська менш ніж за місяць, перетворилася на Марʼїнку за рівнем руйнування.

Але колись наступить день, і така доля спіткає Шебекіно, Бєлгород та інші міста на території ворога, які тільки кілька місяців тому по-серйозному почали відчувати війну, — пише Мирошников.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, повідомили уранці 17 липня у Генеральному штабі ЗСУ.