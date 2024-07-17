Греція та США придумали нову схему постачання F-16 Україні

https://racurs.ua/ua/n197367-greciya-ta-ssha-prydumaly-novu-shemu-postachannya-f-16-ukrayini.html

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Греція планує продати США 32 винищувачі F-16, щоб їх модернізували й передали в Україну.

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Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Греція планує зберегти оборонні можливості шляхом придбання нових та модернізації наявних літаків. Зокрема, комітет Конгресу США дозволив країні купити до 40 багатоцільових літаків п’ятого покоління F-35.

Раніше комітет Конгресу США видав Греції квоту на придбання до 40 новітніх багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35. На їхню думку, українська влада не приховує, що теж хоче отримати ці літаки. Зазначається, що ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale.

За даними джерел видання, Греція вважає, що було б краще не просто списати свої літаки, а передати їх США, де б їх могли модернізувати та передати Україні.