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Ракурс
Рашисти перегруповуються та готуються до нових штурмів на Харківському напрямку

Рашисти перегруповуються та готуються до нових штурмів на Харківському напрямку

17 лип 2024, 13:30
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Армія росії перегруповується та готується до нових штурмів на Харківському напрямку.


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Про це повідомили 17 липня в Телеграм ОТУ «Харків».

Зазначається, що з початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак. Ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.

Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську, — повідомили в ОТУ «Харків».

Крім того, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.

Джерело: Ракурс


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