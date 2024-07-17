Резерв озброєнь рф може бути більшим, ніж вважають західні експерти. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n197398-rezerv-ozbroien-rf-moje-buty-bilshym-nij-vvajaut-na-zahodi-defense-express.html

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Фактичний резерв озброєння росії може бути значно більшим, ніж вважають західні експерти.

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Напередодні видання The Economist написало, що за нинішніх темпів втрати російських танків і БМП радянського виробництва досягнуть «критичної точки виснаження» до другої половини 2025 року. Однак українські аналітики стверджують, що ці підрахунки не враховують ту техніку російської армії, яка зараз може проходити відновлення на ремонтних заводах. Про це йдеться у статті Defense Express.

Тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно очікувана межа «виснаження запасів» зсувається значно вправо, — йдеться в матеріалі.

Фахівці відзначили, що західні санкції допомогли в тому, що росії стало складніше виготовляти танки. Тепер країна-агресор не може напряму імпортувати, високовольтні електросхеми, підігрівачі палива чи тепловізійні матриці. Російська оборонка користується китайськими аналогами, які мають не дуже хорошу якість.

Нагадаємо, британське видання The Economist написало що у російської федерації закінчуються запаси радянської техніки, а саме танків та БМП. Зазначалося, що лютому цього року рф могла мати на складах близько 3 тис. 200 танків, але 70% з них «не зрушили з місця ні на дюйм з початку війни». При цьому значна частина Т-72 зберігається у відкритому вигляді з початку 1990-х років.

Аналітики вважають, що брак озброєнь змусить росію не лише зупинити наступ, але й перейти в оборону. На думку авторів статті, російський диктатор володимир путін захоче перемир’я з Україною.

Джерело: Defense Express