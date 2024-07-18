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Ракурс
Рашисти атакували Київ дронами-камікадзе, фото: Vgorode

На підступах до Києва були знищені ворожі безпілотники — КМВА

18 лип 2024, 10:01
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Для Києва під час однієї з останніх повітряних тривог існувала реальна загроза застосування ворогом безпілотників.


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Певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були уражені силами та засобами ППО на підступах. Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба КМВА.

Відразу зʼявилася інформація щодо начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб, — зазначив очільник КМВА Сергій Попко. — На щастя — наслідків обстрілу не виявлено. Тож у Києві без руйнувань та потерпілих.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну 16 дронами-камікадзе та авіаційними ракетами.

Джерело: Ракурс


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