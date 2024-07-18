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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Еспресо»

16 «шахедів» та дві ракети збили Сили оборони в ніч на 18 липня (ІНФОГРАФІКА)

18 лип 2024, 09:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням безпілотників-камікадзе та ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог для атаки задіяв:

  • 16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області рф;
  • три керовані авіаційні ракети з південного напрямку — дві Х-59/Х-69 та одну Х-35.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні.

Захисникам неба вдалося вразити усі 16 «шахедів» та дві ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», — зазначають у Командуванні Повітряних сил.

Джерело: Ракурс


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