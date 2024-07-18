Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n197402-16-shahediv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-oborony-v-nich-na-18-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням безпілотників-камікадзе та ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог для атаки задіяв:

16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області рф;

три керовані авіаційні ракети з південного напрямку — дві Х-59/Х-69 та одну Х-35.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні.

Захисникам неба вдалося вразити усі 16 «шахедів» та дві ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.