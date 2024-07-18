Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n197402-16-shahedov-i-dve-rakety-sbili-sily-oborony-v-noch-na-18-iulya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням безпілотників-камікадзе та ракет.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог для атаки задіяв:

16 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області рф;

три керовані авіаційні ракети з південного напрямку — дві Х-59/Х-69 та одну Х-35.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні.

Захисникам неба вдалося вразити усі 16 «шахедів» та дві ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.