Ірина Фаріон, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n197466-v-irynu-farion-strilyaly-u-lvovi-zmi.html

Ракурс

У Львові сьогодні, 19 липня, на вулиці Масарика стріляли у відому українську мовознавицю Ірину Фаріон.

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Постріл було здійснено у скроню. Про це повідомляє місцеве видання «Варта1».

За інформацією видання, Фаріон перебуває у критичному стані, її забарала «швидка». Поліція шукає стрільця.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що, за попередньою інформацією, нападник чекав на Фаріон біля її будинку.

Телеведуча Марта Оліярник на своїй Фейсбук-сторінці з посиланням на власні джерела повідомила, що стрільця бачили сусіди — він був у рукавичках і зброя була без глушника.

Джерело: «Варта 1», Олексій Гончаренко