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Ракурс
Складська будівля обвалилася у порту Одеси. Фото: ДСНС

Будівля обвалилася у порту Одеси, є загиблий та постраждалий (ФОТО)

21 лип 2024, 10:48
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Складська будівля обвалилася на території Одеського морського торговельного порту.


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Трагічна подія сталася ввечері у суботу, 20 липня. Під завалами опинилися двоє осіб. За допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу рятувальники деблокували чоловіка 1990 року народження. Постраждалого передали медикам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Другого чоловіка врятувати не вдалося. З-під завалів його дістали вже без ознак життя.

У ДСНС зазначають, що ймовірна причина руйнування — порушення техніки безпеки при будівельних роботах.

Складська будівля обвалилася у порту Одеси. Фото: ДСНС

Складська будівля обвалилася у порту Одеси. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 19 травня у центрі Києва на вулиці Кониського знесли Садибу Зеленських — історичну будівлю, збудовану в 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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