Росіяни просунулися 100-200 м на шести ділянках фронту

https://racurs.ua/ua/n197635-rosiyany-prosunulysya-100-200-m-na-shesty-dilyankah-frontu.html

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Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів увечері 24 липня про ситуацію на фронті.

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Ворог, за його словами, мав успіхи на наступних ділянках:

200 м у районі Прогреса — у бік Вовчого та вздовж залізниці;

200 м північніше Калинівки;

100 м у Нью Йорку;

200 м між Юріївкою та Олександрополем;

100 м у Південному;

100 м у Залізному.

Також у Яснобродівці ворог не може взяти під контроль все село, що виграє час як у Карлівці, так і у Новоселівці 1-й.

У районі Дружби-Північного обстановка була зовсім трохи стабілізована. Це означає, що просування окупантів загальмувало до мінімальних значень, при цьому воно все ще є.

І втрачено було немало території, що ставить під загрозу наш гарнізон на цьому фланзі Торецька. Триває бойова робота наших воїнів. По Новоселівці 1-й гарних новин у мене немає. Як і на ділянці між Лозуватським та Прогресом, — пише Мирошников.

Один із військовослужбовців на напрямку поділився з пабліком Deep State через побратима світлинами селища.

Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору. У районі Дружби-Північного обстановка була зовсім трохи стабілізована. Це означає, що просування окупантів загальмувало до мінімальних значень, при цьому воно все ще є.