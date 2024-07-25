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Ракурс
Росіяни просунулися 100-200 м на шести ділянках фронту

Росіяни просунулися 100−200 м на шести ділянках фронту

25 лип 2024, 10:21
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Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів увечері 24 липня про ситуацію на фронті.


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Ворог, за його словами, мав успіхи на наступних ділянках:

  • 200 м у районі Прогреса — у бік Вовчого та вздовж залізниці;
  • 200 м північніше Калинівки;
  • 100 м у Нью Йорку;
  • 200 м між Юріївкою та Олександрополем;
  • 100 м у Південному;
  • 100 м у Залізному.

Також у Яснобродівці ворог не може взяти під контроль все село, що виграє час як у Карлівці, так і у Новоселівці 1-й.

У районі Дружби-Північного обстановка була зовсім трохи стабілізована. Це означає, що просування окупантів загальмувало до мінімальних значень, при цьому воно все ще є.

І втрачено було немало території, що ставить під загрозу наш гарнізон на цьому фланзі Торецька. Триває бойова робота наших воїнів. По Новоселівці 1-й гарних новин у мене немає. Як і на ділянці між Лозуватським та Прогресом, — пише Мирошников.

Один із військовослужбовців на напрямку поділився з пабліком Deep State через побратима світлинами селища.

Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору. У районі Дружби-Північного обстановка була зовсім трохи стабілізована. Це означає, що просування окупантів загальмувало до мінімальних значень, при цьому воно все ще є.

Джерело: Ракурс


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