ЄС не пристав до суперечки Угорщини та Словаччини з Україною через російську нафту

https://racurs.ua/ua/n197639-ies-ne-prystav-do-superechky-ugorschyny-ta-slovachchyny-z-ukrayinou-cherez-rosiysku-naftu.html

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Спроби Угорщини та Словаччини залучити Євросоюз до суперечки з Україною через російську нафту провалилися. Єврокомісія загальмувала їх прохання закликати Київ зняти санкції з російської нафтової компанії «Лукойл».

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Про це пише Financial Times.

На вчорашній зустрічі торгових представників держав-членів жодна з 11 країн не стала на бік Будапешта та Братислави.

Угорщина та Словаччина погрожують подати до суду на Київ через те, що в червні Україна посилила санкції проти «Лукойлу», чим фактично зупинила транзит російської нафти до Європи своєю територією.

Політики у Будапешті та Братиславі звернулися за допомогою до Євросоюзу.

Коли більшість країн Євросоюзу знижують свою залежність від російської нафти, Угорщина 70% сировини отримує від Москви, Словаччина залежить від неї ще більше.

Угорщина та Словаччина вказують, що Україна також залежить від Будапешта та Братислави.

Братислава пригрозила Києву, що застосує «заходи у відповідь» через припинення транзиту нафти російської компанії «Лукойл».

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні розкритикував відмову України транспортувати російську нафту, а міністр оборони Роберт Каліняк заявив, що Україна «багатьом ризикує".

Пеллегріні нагадав, що Словаччина допомогла Україні з реверсом газу та допомагає із постачанням електроенергії.

Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати, — сказав він, додавши, що Словаччина не заслуговує на таке ставлення з боку України.

Минулого тижня Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл» трубопроводом «Дружба» після того, як компанія була внесена Києвом до українського списку санкцій.

Обмеження стосуються лише постачання нафти від «Лукойлу» через посилення українських санкцій. Постачання іншої російської нафти до Словаччини не припинялися, стверджує Мінекономіки Словаччини.

Припинення постачання торкнеться роботи братиславського нафтопереробного заводу «Словнафт».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме виплати у 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру для постачання зброї Україні, доки не вирішиться проблема з транзитом нафти «Лукойлу».

Я чітко дав зрозуміти, що доки Україна не вирішить це питання, усі мають забути про виплату 6,5 млрд євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду світу, бо як би це виглядало, якби ми сприяли виплаті 6,5 млрд євро, натомість Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання, — сказав Сійярто в інтерв’ю телеканалу ATV.

На думку Сійярто, Єврокомісія має натиснути на Київ, щоб дозволити «Лукойлу» відновити постачання нафти через українську територію.