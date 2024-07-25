Можливості противника не безмежні, за місяць-півтора стане в оборону, - командувач Нацгвардії

https://racurs.ua/ua/n197640-mojlyvosti-protyvnyka-ne-bezmejni-za-misyac-pivtora-stane-v-oboronu-komanduvach-nacgvardiyi.html

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Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках.

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А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни, — заявив він в інтерв’ю «Укрінформу», відповідаючи на запитання, як він оцінює ситуацію на фронті.

Важко, але ж наступальні можливості противника не безмежні, вважає Півненко.

Думаю, ще місяць-півтора — і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати, — розповів він.