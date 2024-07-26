Пентагон знайшов ще 2 млрд дол. для допомоги Україні через бухгалтерську помилку

https://racurs.ua/ua/n197670-pentagon-znayshov-sche-2-mlrd-dol-dlya-dopomogy-ukrayini-cherez-buhgaltersku-pomylku.html

Ракурс

Пентагон виявив додаткові помилки в розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправлених в Україну, що збільшило загальну суму неправильно оцінених матеріалів до 8,2 мільярда доларів, йдеться у звіті уряду США, оприлюдненому напередодні.

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Міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки оборонних товарів, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення, йдеться в новому звіті Управління урядової підзвітності.

У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували «відновну вартість» замість «амортизованої вартості» для підрахунку мільярдних обсягів матеріалів, відправлених в Україну. Помилка на 6,2 мільярда доларів відкрила шлях для відправки до Києва зброї ще на мільярди доларів.

Пентагон повідомив, що з того часу було виявлено ще два мільярди доларів завищеної вартості. Як наслідок, в Україну може бути відправлено додаткове озброєння на цю суму.

Офіс урядової звітності США, який проводив розрахунки, рекомендував Конгресу уточнити визначення вартості в контексті оборонних товарів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Крім того, відомство надало сім рекомендацій Міністерству оборони, закликаючи його оновити свої інструкції і розробити процедури оцінки для конкретних компонентів. Пентагон заявив, що погодився з усіма рекомендаціями і окреслив заходи для вирішення цих проблем.

Після проведення переоцінки сума в $2 млрд буде додана до програми PDA, яка дозволяє надавати військову допомогу прямо зі складів Пентагону.