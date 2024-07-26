У росії воєнкор запропонував скоїти теракт на важливому для Китаю об’єкті та звинуватити у цьому Україну

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У росії воєнкор запропонував скоїти теракт на об'єкті, який важливий для економіки Китаю та звинуватити у цьому Україну.

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Теракт росіян під фальшивим прапором має змусити КНР не постачати комплектуючі для БПЛА України.

Таку ідею запропонував російський воєнкор Дмитро Стешин видання «Комсомольская правда».

Дмитро Стешин розповів, що він незадоволений тим, що китайські підприємства постачають комплектуючи для безпілотників відразу Росії та Україні.

«Всі дрони на фронті, з обох його сторін, купуються в тому самому місці — Китай. Всі ці моторчики, контролери, датчики, пульти та лопаті — все від наших дорогих партнерів», — розповідає Стешин.

На його погляд, Китай потрібно змусити тиском поставляти комплектуючи для безпілотників тільки росії.

Російський воєнкор розповів деталі плану теракту проти російського-китайського газопроводу «Сила Сибіру».

Якби я був «Чорним володарем планети», зробив би таке, в англо-саксонській традиції: дрон, з китайських комплектуючих, у «жовто-блакитному забарвленні», запустив у «Силу Сибіру», — розповів про свою ідею кореспондент видання «Комсомольская правда».

Газогін «Силу Сибіру» призначений для транспортування природного газу з Республіки Саха (Якутія) у далекосхідні країни.

Цей теракт, під фальшивим прапором, за планом Стешина має схилити уряд Китайської Народної Республіки заборонити китайським підприємцям поставляти Україні важливі комплектуючі.