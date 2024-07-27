Камала Гарріс скоротила відставання від Трампа

https://racurs.ua/ua/n197729-kamala-garris-skorotyla-vidstavannya-vid-trampa.html

Ракурс

Сім загальнонаціональних опитувань, проведених після виходу Джо Байдена з президентських перегонів та його заміни Камалою Гарріс, показали скорочення відставання демократів удвічі.

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Така зміна полягає у поверненні виборців, які розчарувалися у 81-річному Байдену, повідомляє Bloomberg.

Місяць тому Байден мав підтримку лише 59% чорних виборців, тоді як зараз Гарріс має 69%. Вона також збільшила підтримку іспаномовних виборців з 45% до 57% та молодих виборців з 46% до 56%.

Також згідно з опитуванням Emerson College, Гарріс має вищий рейтинг на 3−4% у спірних штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин, ніж Байден в попередніх опитуваннях.

У виборах головне максимально забезпечити кількість своїх прихильників. У випадку США, особливо у спірних штатах. Тому що у 2020 році Байден переміг завдяки високій явці електорату демократів, яка дала йому мінімальну перевагу у спірних штатах. Результати недавніх опитувань показують, що Гарріс потроху повертає демократичного виборця, але побачимо як буде мінятися електоральна ситуація далі.

Якщо менш як місяць тому лише 37% виборців Байдена були з ентузіазмом щодо його кандидатури, то зараз 81% виборців Гарріса сказали, що вони з ентузіазмом.

Багато що змінилося для Трампа, який офіційно став кандидатом від Республіканської партії на з’їзді минулого тижня, за останній місяць голосування. Його рейтинг прихильності зріс після невдалої спроби вбивства 13 липня, але «відскок» після з’їзду, якого очікували кандидати після того, як прийняли висування від своєї партії, був затьмарений рішенням Байдена вийти з перегонів.

Кампанія Трампа намагалася применшити цю зміну, попереджаючи, що демократи отримають «медовий місяць Гарріс» в опитуваннях.