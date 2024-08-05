https://racurs.ua/ua/n198005-ievrokomisiya-zaboronyla-odyn-z-produktiv-tiktok-v-ies.html

Ракурс

Єврокомісія зобовʼязала вилучити TikTok Lite з ринку ЄС. Комісія уклала мирову угоду з TikTok, тож компанії не доведеться платити штраф.

.

Водночас компанія зобовʼязана закрити TikTok Lite на ринку ЄС, а також не намагатися обійти це рішення. Інакше її оштрафують без додаткового розслідування.

Комісія також заявила, що контролюватиме дотримання TikTok своїх зобов’язань.

TikTok Lite — це версія TikTok, у якій користувачі можуть заробляти бали за перегляд відео, лайки, підписку, запрошення друзів тощо. Бали можна обміняти на сертифікати Amazon або цифрову валюту TikTok для подарунків авторам. ЄК вважає, що такий механізм може негативно вплинути на психічне здоровʼя неповнолітніх і стимулювати залежність.

Функція винагороди в TikTok Lite, запущена у Франції та Іспанії, дозволяла користувачам заробляти бали за виконання дій у додатку, таких як перегляд та вподобання відео. TikTok Lite — це альтернативна версія додатка TikTok з меншою пропускною здатністю, яку компанія пропонує на деяких ринках.