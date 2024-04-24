TikTok у США заборонять, якщо його не відокремлять від китайської материнської компанії

Президент Джо Байден 24 квітня підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо його не відокремлять від китайської материнської компанії ByteDance.

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Компанія має дев’ять місяців для того, аби продати TikTok — якщо цього не станеться, застосунок повністю заборонять у Сполучених Штатах. Представники TikTok заявили, що планують оскаржити закон у судах, пише CNN.

Що пише законодавство про TikTok?

Законопроект, який підписав Байден, дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в «інтернет-хостингах», які його підтримують.

Це фактично обмежить нові завантаження програми та взаємодію з її вмістом. Рішення Байдена підписати законопроект у середу встановлює кінцевий термін для продажу 19 січня 2025 року. Однак, згідно із законодавством, Байден може продовжити термін ще на 90 днів, якщо він визначить, що компанія досягла прогресу на шляху до продажу, надаючи TikTok потенційно до за рік до того, як зіткнутися з забороною.

Що говорить TikTok?

TikTok погрожує позовом проти закону. У відео, опублікованому в TikTok, генеральний директор компанії Шоу Чу сказав користувачам

Будьте певні: ми нікуди не підемо. Ми впевнені та будемо продовжувати боротися за ваші права в судах. Факти та Конституція на нашому боці, і ми очікуємо, що ми переможемо.

У своїй заяві представник TikTok назвав закон «неконституційним» і сказав, що він «знищить» 170 млн користувачів платформи в США та 7 млн компаній, які працюють з додатком.

Як це потрапило в законопроект про іноземну допомогу?

Подібний законопроект про TikTok був прийнятий Палатою представників у березні, але він зупинився у Сенаті.

У процедурному порядку республіканці Палати представників цього місяця додали переглянутий законопроект про TikTok до пакета іноземної допомоги, сподіваючись змусити Сенат проголосувати за законодавство про TikTok.

Об'єднання законопроекта з іноземною допомогою пришвидшило ухвалення закону про TikTok.