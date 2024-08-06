Прибуття F-16 до України не змінило позицію США щодо ударів по росії

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Прибуття F-16 до України не змінило позицію США щодо ударів по росіїhttps://racurs.ua/ua/n198021-prybuttya-f-16-do-ukrayiny-ne-zminylo-pozyciu-ssha-schodo-udariv-po-rosiyi.htmlРакурс
Після прибуття F-16 до України США не змінили свою позицію щодо ударів по росії. Проте США можуть змінити рішення щодо використання наданої Україні зброї по воєнних цілях в рф залежно від ситуації на полі бою.
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Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу.
Крім цього, Міллер не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей Заходу і членів Північноатлантичного альянсу на збиття російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні, зауваживши, що таке рішення «мають прийняти члени НАТО колективно».
Раніше США частково дозволили українському уряду завдавати ударів по військових цілях на території росії, використовуючи американське озброєння. Усі подальші розширення дозволів залежатимуть від ситуації на полі бою, — сказав Міллер, відповідаючи на запитання журналіста азербайджанського видання «Туран» Алекса Рауфоглу.