Прибуття F-16 до України не змінило позицію США щодо ударів по росії

https://racurs.ua/ua/n198021-prybuttya-f-16-do-ukrayiny-ne-zminylo-pozyciu-ssha-schodo-udariv-po-rosiyi.html

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Після прибуття F-16 до України США не змінили свою позицію щодо ударів по росії. Проте США можуть змінити рішення щодо використання наданої Україні зброї по воєнних цілях в рф залежно від ситуації на полі бою.

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Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу.

Крім цього, Міллер не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей Заходу і членів Північноатлантичного альянсу на збиття російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні, зауваживши, що таке рішення «мають прийняти члени НАТО колективно».