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Ракурс
Росіяни «тимчасово закрили» вокзал у Суджі, фото: «Слово і Діло»

Російські залізничники «тимчасово закрили» вокзал у Суджі

8 сер 2024, 15:01
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У Курській області рф «тимчасово закриті для пасажирів» вокзали на станціях Суджа, Псел та Коренево.


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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Московської залізниці.

Рух поїздів у Курській області, за винятком Коренівського та Суджанського районів, здійснюється у штатному режимі. Вокзали на станціях Суджа, Псел, Коренево тимчасово закриті для пасажирів, — вказано в повідомленні.

Водночас у прес-службі залізниці також заявили, що пасажири можуть повернути без додаткових зборів квитки, навіть ті, повернення яких не передбачене, на потяги від та до станцій Курськ, Курчатов, Ришково та Льгов-Київський.

У Московській залізниці також заявили, що проводять «додаткові інфраструктури та інструктажі для персоналу».

Нагадаємо, 6 липня українські військові розпочали операцію на території Курської області рф. Встановлено контроль над низкою прикордонних населених пунктів, серед яких, за певними даними, може бути у Суджа.

Джерело: Ракурс


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