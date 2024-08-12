Німеччина поставить танки Чехії, щоб та передала свої Україні

https://racurs.ua/ua/n198224-nimechchyna-postavyt-tanky-chehiyi-schob-ta-peredala-svoyi-ukrayini.html

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Німеччина поставить танки Чехії, щоб та передала свої Україні.

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Про це сьогодні повідомив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Уряд Німеччини доручив йому підготувати 14 новітніх танків Leopard 2A4 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel для постачання чеської армії. Натомість та відправить свою військову техніку Україні.

Rheinmetall називає цей процес «круговим обміном» (Ringtausch). Це вже друга подібна угода між Берліном та Прагою. Перша відбулася восени 2022 року.

Нещодавно німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання додаткових польових хірургічних операційних комплексів для ЗСУ.