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Кавуни знижують інфляцію в Україні
Кавуни знижують інфляцію в Україніhttps://racurs.ua/ua/n198232-kavuny-znyjuut-inflyaciu-v-ukrayini.htmlРакурс
Кавуни знижують інфляцію в Україні.
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Вони подешевшали на 60% порівняно з серпнем 2023 року, повідомляє EastFruit.
Як це вплинуло на інфляцію, досліджував ресурс «Що з економікою?» 一 канал Цетру економічної стратегії За даними Держстату, вага кавунів у кошику розрахунку індексу трохи більше 0,2%.
Відповідно, їх стрімке здешевлення зменшує загальний індекс споживчої інфляції в Україні на 0,12%.
Минулого року в Україні було вирощено 216 тис. т кавунів. Цьогоріч врожай почали збирати наприкінці червня. Гуртова ціна вже впала до 3−8 грн/кг, у найбільших роздрібних мережах кавуни коштують від 12,90 грн/кг.