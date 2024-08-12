Кавуни знижують інфляцію в Україні

https://racurs.ua/ua/n198232-kavuny-znyjuut-inflyaciu-v-ukrayini.html

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Кавуни знижують інфляцію в Україні.

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Вони подешевшали на 60% порівняно з серпнем 2023 року, повідомляє EastFruit.

Як це вплинуло на інфляцію, досліджував ресурс «Що з економікою?» 一 канал Цетру економічної стратегії За даними Держстату, вага кавунів у кошику розрахунку індексу трохи більше 0,2%.

Відповідно, їх стрімке здешевлення зменшує загальний індекс споживчої інфляції в Україні на 0,12%.

Минулого року в Україні було вирощено 216 тис. т кавунів. Цьогоріч врожай почали збирати наприкінці червня. Гуртова ціна вже впала до 3−8 грн/кг, у найбільших роздрібних мережах кавуни коштують від 12,90 грн/кг.