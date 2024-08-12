Просунулись до 30 км вглиб по прямій від кордону, - бійці про операцію у Курській області

https://racurs.ua/ua/n198235-prosunulys-do-30-km-vglyb-po-pryamiy-vid-kordonu-biyci-pro-operaciu-u-kurskiy-oblasti.html

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Військовий одного з підрозділів, що беруть участь в операції в Курській області, у коментарі «Суспільному» повідомив, що Сили оборони просунулись до 30 км вглиб по прямій від кордону.

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Ми забезпечували прорив кордону: подолали мінні загородження, протитанковий рів та зуби дракона. Пройшла бронетехніка, яка забезпечила захоплення кількох опорних пунктів противника. У перший день просунулись на сім кілометрів. У цілому, противник чинив опір, але коли зрозумів, що тиск з нашого боку не припиняється, був змушений відступити.

«Суспільне» також зʼясувало, що відео, на якому бійці 225 батальйону знімають російський прапор у Дарʼїно, було відзнято ще в перші дні операції.

За підрахунками DeepState, Україна контролює близько 44 населених пункти, ще в 10 — статус невідомий. Втім аналітики додають, що їхня оцінка вкрай консервативна.

Водночас головком Сирський повідомляє про контроль над близько тисячею квадратних кілометрів території росії.

У мережі поширюють відео, на якому українські військові вільно пересуваються по центральній частині Суджі Курської області. На відео справді центральна площа міста. Військові їдуть вулицею Карла Маркса, далі повертають на площу Совєтську, з’ясували аналітики VoxCheck у співпраці з Суспільним.

Також раніше з’явилось відео із українським військовим, який стверджує, що перебуває у центрі Суджі, воно теж знято у місті.

В який день операції були відзняті відео — невідомо.