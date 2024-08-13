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Ракурс
На Волині почали надсилати повістки поштою

На Волині почали надсилати повістки поштою

13 сер 2024, 17:21
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Волинський обласний Терцентр комплектування і соцпідтримки (ТЦК) почав надсилати поштою повістки резервістам і військовозобов’язаним.


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Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця обласного ТЦ Уляна Кравчук. Повістку на оновлення даних надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказав військовозобов’язаний, або ж за його останнім місцем реєстрації.

Зі слів речниці, підтвердженням вручення повістки є день отримання рекомендованого листа. Про це буде свідчити документ від поштового оператора.

Така повістка (надіслана рекомендованим листом) буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати, — зазначила Уляна Кравчук.

В обласному ТЦК також додали: якщо військовозобов’язаний після отримання листа не з’явиться у визначену дату в Терцентр комплектування — йому загрожуватиме адміністративна відповідальність. Постанову про накладення штрафу районні ТЦК також надсилають рекомендованим листом.

Джерело: Ракурс


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