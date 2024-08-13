На фронті 80 боєзіткнень, половина з них - на Покровському напрямку, бої йдуть в міській забудові біля Торецька

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На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, майже половина з них — на Покровському напрямку.

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Про це увечері 13 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.

Від цинічних обстрілів із території росії й далі потерпають прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей.

Від вогню артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Нові Вирки, Манухівка, Відродженівське, Карповичі, Прогрес та Блешня.

До того ж, окупанти завдали авіаударів по Рясному, Нових Вирках, Ворожбі, Білопіллю, Любимівці, Біловодах, Радьківці, Юнаківці, Сумах і Басівці — всього скинули 31 керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне.

Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються.

Бої йдуть в міській забудові біля Торецька, заявив в ефірі «Радіо Свобода» пресофіцер 32 ОМБр.