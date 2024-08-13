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На фронте 80 боестолкновений, половина – на Покровском направлении, бои идут в городской застройке возле Торецка
На фронте 80 боестолкновений, половина — на Покровском направлении, бои идут в городской застройке возле Торецкаhttps://racurs.ua/n198262-na-fronte-80-boestolknoveniy-polovina-na-pokrovskom-napravlenii-boi-idut-v-gorodskoy-zastroyke.htmlРакурс
На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, майже половина з них — на Покровському напрямку.
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Про це увечері 13 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.
Від цинічних обстрілів із території росії й далі потерпають прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей.
Від вогню артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Нові Вирки, Манухівка, Відродженівське, Карповичі, Прогрес та Блешня.
До того ж, окупанти завдали авіаударів по Рясному, Нових Вирках, Ворожбі, Білопіллю, Любимівці, Біловодах, Радьківці, Юнаківці, Сумах і Басівці — всього скинули 31 керовану авіабомбу.
На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне.
Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються.
Бої йдуть в міській забудові біля Торецька, заявив в ефірі «Радіо Свобода» пресофіцер 32 ОМБр.
Йдеться про населені пункти Північне та Залізне, що щільно прилягають до самого Торецька, сказав Олександр Бордіян. Військовий каже, що операція ЗСУ в Курській області поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість армія рф збільшила щільність ударів КАБами. Також російські ДРГ можуть просочуватися крізь спостережні пункти бійців, але їх виявляють.
Про просування російської армії на Торецькому напрямку заявляли в Deep State. А саме у населених пунктах Пантелеймонівка, Північне та Нью-Йорк і його околицях.
Ворог окупував на Покровському напрямку Лисичне, Іванівку, Свиридонівку, повідомили аналітики DeepState. В окупантів є просування також в районі Гродівки, Костянтинівки, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. Противника відкинуто біля Стельмахівки.
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