Нардеп-військовий пояснив, чому про операцію на Курщині викладатимуть у вишах

https://racurs.ua/ua/n198263-nardep-viyskovyy-poyasnyv-chomu-pro-operaciu-na-kurschyni-vykladatymut-u-vyshah.html

Ракурс

Нардеп-військовий Роман Костенко вважає, що операція Сил оборони України в Курській області є вдалим прикладом асиметричних дій ЗСУ. Це стало несподіванкою для ворога — і така раптовість є майстерністю нашого командування в цій операції.

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Своєю думкою Костенко поділився в інтерв’ю «Українській правді».

Це дуже правильна історія, що ми зараз знаємо мало. Бо були приклади, коли ми говорили багато, а досягали маленьких успіхів. З того, що можу сказати: наші Збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває. У нас до цього були маленькі операції на території росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади, — сказав Костенко.

Він підкреслив, що це дуже складне завдання — «рейд, по факту, на територію ворога».

І попри те, що ми пам’ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника, — зауважує Костенко.

Нардеп-військовий також поділив важливість цієї операції на кілька пунктів. По-перше, на його думку, це говорить про асиметричні дії.

Багато експертів зараз кажуть: а чому ми пішли туди, а не, наприклад, даємо підкріплення на інші напрямки, де зараз справді гаряче. І в той же момент кажуть, що ми маємо діяти асиметрично. Курська кампанія — це якраз приклад таких асиметричних дій. Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день, — каже він.

Він додав, що росіяни місяцями намагались і не спромоглись захопити такі території. Костенко також констатує, що, по-друге, останнім часом відбувалася дискредитація української армії, «моральний дух падав за відсутності перемог».

Чому? Тому що багато людей, які не долучені безпосередньо до ведення бойових дій, сприймали наші повзучі відходи — а противник нас переважає в рази — як поразки. І останні великі перемоги в нас були, нагадаю, це Харківська, Херсонська область. І от подивіться зараз, навіть не маючи інформації, видно, як український дух піднімається. Ми показали, що ми здатні й будемо далі проводити такі операції. Це вже успіх, що ми так відпрацювали і працюємо, але, можливо, будуть інші напрямки в найближчий час, — аналізує офіцер.

На питання щодо кінцевої мети цього рейду, Костенко нагадує, що треба знати повний план операцій.

Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились. Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити. Тому що станом на зараз знаю, що ворог підтягує війська. І вони вже починають застосовувати артилерію, КАБи, «Ланцети». Тому далі буде все складніше і складніше просуватись.

Крім того, з його слів, рейд став абсолютною несподіванкою для росіян.