Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n198266-zelenskyy-onovyv-kilkist-naselenyh-punktiv-kurschyny-yaki-kontroluut-zsu-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ внаслідок операції на території рф.

.

У вечірньому зверненні до українців він зазначив, що перебуває постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським і заслухав його доповіді щодо фронту та операції в Курській області.

Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється, — каже президент.

За його словами, під контролем України 74 населені пункти, у яких проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Сирський у доповіді президенту сказав, що за добу ЗСУ просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 км, взято контроль над 40 кв. км російської території.