Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ
Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198266-zelenskyy-onovyv-kilkist-naselenyh-punktiv-kurschyny-yaki-kontroluut-zsu-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ внаслідок операції на території рф.
.
У вечірньому зверненні до українців він зазначив, що перебуває постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським і заслухав його доповіді щодо фронту та операції в Курській області.
Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється, — каже президент.
За його словами, під контролем України 74 населені пункти, у яких проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.
Сирський у доповіді президенту сказав, що за добу ЗСУ просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 км, взято контроль над 40 кв. км російської території.