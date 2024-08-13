Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский обновил количество населенных пунктов Курщины, контролирующих ВСУ

Зеленский обновил количество населенных пунктов Курщины, контролирующих ВСУ (ВИДЕО)

13 авг 2024, 19:07
999

Президент Володимир Зеленський оновив кількість населених пунктів Курщини, які контролюють ЗСУ внаслідок операції на території рф.


.

У вечірньому зверненні до українців він зазначив, що перебуває постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським і заслухав його доповіді щодо фронту та операції в Курській області.

Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється, — каже президент.

За його словами, під контролем України 74 населені пункти, у яких проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Сирський у доповіді президенту сказав, що за добу ЗСУ просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 км, взято контроль над 40 кв. км російської території.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров