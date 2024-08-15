Зеленський просить Раду невідкладно зібратися для унормування виплат бійцям, які воюють на території рф

Володимир Зеленський, президент України, просить Верховну Раду невідкладно зібратися, щоб розглянути декілька важливих питань.

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У зверненні президента йдеться про такі ініціативи:

Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. Це все варто зробити справді оперативно, — сказав Зеленський у виступі