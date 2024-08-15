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Ракурс
Зеленський просить Раду невідкладно зібратися для унормування виплат бійцям, які воюють на території рф

Зеленський просить Раду невідкладно зібратися для унормування виплат бійцям, які воюють на території рф

15 сер 2024, 15:39
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Володимир Зеленський, президент України, просить Верховну Раду невідкладно зібратися, щоб розглянути декілька важливих питань.


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У зверненні президента йдеться про такі ініціативи:

  • Гарантувати на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
  • Українські легіонери, які захищають Україну і наразі мають громадянство інших держав, заслуговують бути громадянами України. Також це поширити і на їхніх рідних.
  • Має бути врегульоване питання трофейної зброї.
  • Усі, хто пішов на службу росії, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні.

Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. Це все варто зробити справді оперативно, — сказав Зеленський у виступі

Джерело: Ракурс


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