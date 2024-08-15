Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський просить Раду невідкладно зібратися для унормування виплат бійцям, які воюють на території рф
Зеленський просить Раду невідкладно зібратися для унормування виплат бійцям, які воюють на території рфhttps://racurs.ua/ua/n198328-zelenskyy-prosyt-radu-nevidkladno-zibratysya-dlya-unormuvannya-vyplat-biycyam-yaki-vouut.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, просить Верховну Раду невідкладно зібратися, щоб розглянути декілька важливих питань.
.
У зверненні президента йдеться про такі ініціативи:
- Гарантувати на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
- Українські легіонери, які захищають Україну і наразі мають громадянство інших держав, заслуговують бути громадянами України. Також це поширити і на їхніх рідних.
- Має бути врегульоване питання трофейної зброї.
- Усі, хто пішов на службу росії, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні.
Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. Це все варто зробити справді оперативно, — сказав Зеленський у виступі