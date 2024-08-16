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Ракурс
Армія рф перебуває за 6 км від Мирнограда. Фото: DeepState

Загарбники наблизилися до Мирнограда — ворог за 6 км від міста

16 сер 2024, 15:50
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Російські окупанти підійшли майже впритул до міста Мирноград у Донецькій області.


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Зараз лінія бойового зіткнення приблизно за 6 км від міста. У населеному пункті перебувають майже 20 тис. людей, з яких орієнтовно тисяча — це діти. Чимало жителів самі евакуюються, але є й ті, хто відмовляється виїжджати. Про це виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомив у коментарі «Радіо Свобода».

Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади, — розповів посадовець.

Місцева влада телефонує людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян. Усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Армія рф перебуває за 6 км від Мирнограда. Фото: DeepState

Армія рф перебуває за 6 км від Мирнограда. Фото: DeepState

Нагадаємо, 14 серпня на Покровському напрямку російська армія окупувала Желанне, Орлівку, також їй вдалося просунутися у Миколаївці та Журавці. Ворог все ближче до Покровська — до околиць міста залишилось трохи більше 10 км.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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