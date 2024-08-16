Армія рф перебуває за 6 км від Мирнограда. Фото: DeepState

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Російські окупанти підійшли майже впритул до міста Мирноград у Донецькій області.

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Зараз лінія бойового зіткнення приблизно за 6 км від міста. У населеному пункті перебувають майже 20 тис. людей, з яких орієнтовно тисяча — це діти. Чимало жителів самі евакуюються, але є й ті, хто відмовляється виїжджати. Про це виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомив у коментарі «Радіо Свобода».

Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади, — розповів посадовець.

Місцева влада телефонує людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян. Усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Нагадаємо, 14 серпня на Покровському напрямку російська армія окупувала Желанне, Орлівку, також їй вдалося просунутися у Миколаївці та Журавці. Ворог все ближче до Покровська — до околиць міста залишилось трохи більше 10 км.

Джерело: «Радіо Свобода»