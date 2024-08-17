США забороняє Британії дозволяти Києву удари по рф ракетами Storm Shadow

https://racurs.ua/ua/n198380-ssha-zaboronyaie-brytaniyi-dozvolyaty-kyievu-udary-po-rf-raketamy-storm-shadow-the-times.html

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Британія чекає на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло на використання далекобійних ракет. Однак, як повідомило джерело в британському уряді, запит надійшов у систему більше місяця тому, і чиновники все ще чекають відповіді із Вашингтона.

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За словами співрозмовника Times, ця тема фактично «застрягла в їхній системі». Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що «дискусії щодо Storm Shadow із союзниками все ще тривають», а третє джерело в оборонному відомстві описало це як «рутинний процес у США».

Велика Британія хоче надати Україні свободу робити те, що вона вважає за потрібне, зі своєю далекобійною зброєю, однак це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не називається. Джерело The Times в уряді Сполученого Королівства підкреслило, що Лондон «не звинувачує США в затримці», додавши, що такі зміни в політиці потребують часу.

Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії, однак дистанціювався від думки, що США мають право голосу в подібних питаннях, заявивши, що умови, за яких може бути використана британська зброя, є справою Лондона і Києва.

Серед британських військових також існує теорія, що США, можливо, чекають, щоб оцінити вплив або наслідки української операції в росії, перш ніж приймати рішення.

Члени українського комітету з питань оборони повідомив The Times, що Україна була змушена провести транскордонну операцію в Курську саме через відмову Заходу дозволити Києву використовувати крилаті ракети великої дальності по цілях у рф.

Військовий аналітик Колбі Бадвар вважає, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від «консенсусу», а позиція Вашингтона все ж таки має вирішальне значення.