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Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти — британський мільярдер
Шторм біля Сицилії знищив яхту з 22 людьми, серед зниклих — британський мільярдерhttps://racurs.ua/ua/n198464-shtorm-bilya-sycyliyi-znyschyv-yahtu-z-22-ludmy-sered-znyklyh-brytanskyy-milyarder.htmlРакурс
Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти — британський мільярдер.
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Вранці 19 серпня 56-метровий вітрильник Bayesian потрапив у шторм. Берегова охорона змогла врятувати 15 людей із судна, ще одного знайшли мертвим.
Шестеро людей зникли безвісти, серед них і власник судна, британський мільярдер Майк Лінч. Він співзасновник Autonomy — фірми з розробки програмного забезпечення.
Яхта Bayesian завдовжки 56 метрів була зареєстрована у Великій Британії. На борту судна перебували 22 особи.
За даними берегової охорони, зниклі були громадянами Великої Британії, США та Канади. Серед 15 врятованих була однорічна дитина.
В останні дні після кількох тижнів сильної спеки Італію шматують шторми та зливи, повені та зсуви завдали серйозної шкоди північній частині країни.
Вітер був дуже сильний. Негода була очікувана, але не такого масштабу, — повідомив агентству Reuters представник берегової охорони в Палермо.