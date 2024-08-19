Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти — британський мільярдер

https://racurs.ua/ua/n198464-shtorm-bilya-sycyliyi-znyschyv-yahtu-z-22-ludmy-sered-znyklyh-brytanskyy-milyarder.html

Ракурс

Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти — британський мільярдер.

.

Вранці 19 серпня 56-метровий вітрильник Bayesian потрапив у шторм. Берегова охорона змогла врятувати 15 людей із судна, ще одного знайшли мертвим.

Шестеро людей зникли безвісти, серед них і власник судна, британський мільярдер Майк Лінч. Він співзасновник Autonomy — фірми з розробки програмного забезпечення.

Яхта Bayesian завдовжки 56 метрів була зареєстрована у Великій Британії. На борту судна перебували 22 особи.

За даними берегової охорони, зниклі були громадянами Великої Британії, США та Канади. Серед 15 врятованих була однорічна дитина.

В останні дні після кількох тижнів сильної спеки Італію шматують шторми та зливи, повені та зсуви завдали серйозної шкоди північній частині країни.