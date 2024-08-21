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Ракурс
Пізно ввечері окупанти знову обстріляли Малокатеринівку

Окупанти знову обстріляли Малокатеринівку на Запоріжжі

21 сер 2024, 08:39
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Пізно ввечері 21 серпня окупанти знову обстріляли Малокатеринівку


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Росіяни гатили з артилерії, вбивши чоловіка та поранивши жінку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, після атаки є займання приватних будинків. Малокатеринівку ворог атакував реактивною артилерією.

Нагадаємо, що перед цим ЗС рф атакували дитяче кафе в Малокатеринівці: 14-річний хлопець загинув, ще шістьох дітей травмовано — це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років.

Джерело: Ракурс


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