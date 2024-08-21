Пізно ввечері окупанти знову обстріляли Малокатеринівку

https://racurs.ua/ua/n198501-okupanty-znovu-obstrilyaly-malokaterynivku-na-zaporijji.html

Ракурс

Пізно ввечері 21 серпня окупанти знову обстріляли Малокатеринівку

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Росіяни гатили з артилерії, вбивши чоловіка та поранивши жінку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, після атаки є займання приватних будинків. Малокатеринівку ворог атакував реактивною артилерією.

Нагадаємо, що перед цим ЗС рф атакували дитяче кафе в Малокатеринівці: 14-річний хлопець загинув, ще шістьох дітей травмовано — це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років.