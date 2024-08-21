20 серпня на фронті було 166 боєзіткнень

https://racurs.ua/ua/n198507-20-serpnya-na-fronti-bulo-166-boiezitknen.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ розповів, що 20 серпня на фронті було 166 боєзіткнень.

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На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 66 атак росіян, на Лиманському — 18, на Курахівському — 10 і ще 5 на Сіверському.

На Харківському напрямку росіяни наступали й вели штурми біля Липців та Вовчанська 11 разів, а на Куп’янському провели 15 атак.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 8 спроб РФ просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. За підтримки авіації РФ 24 рази намагалась просунутися на Торецькому напрямку біля Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного.

На Времівському напрямку двічі росіяни намагались захопити позиції біля Водяного.

На Оріхівському напрямку росіяни провели дві марні спроби просунутись біля Новоданилівки та Малої Токмачки. Активізувались вони і на Придніпровському напрямку, тут Сили оборони відбивали п’ять атак.

За минулу добу росія на фронті втратила ще 1 210 військових убитими та пораненими. Сили оборони України знищили 4 танки, 21 бойову броньовану машину і 60 артсистем.

рф передислоковує невеликі сили в Курську область, заявив речник Пентагону Райдер. За словами спікера Пентагону, США «справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування» на наступ ЗСУ".

Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів росії. Водночас, за його словами, спостерігається просування українських сил у Курській області.

Під час брифінгу Райдер також сказав, що довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області рф все ще є предметом обговорень Вашингтона з Києвом.