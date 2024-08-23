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Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС
На Харківщині деблокували тіла двох загиблих після удару російської авіабомби (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198574-na-harkivschyni-deblokuvaly-tila-dvoh-zagyblyh-pislya-udaru-rosiyskoyi-aviabomby-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району Харківської області.
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В результаті були зруйновані приватні житлові будинки, виникла пожежа у будівлі площею 80 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 р. н. Також постраждала 78-річна жінка, — зазначають у відомстві.
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