Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

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В результаті були зруйновані приватні житлові будинки, виникла пожежа у будівлі площею 80 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.