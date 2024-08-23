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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

На Харківщині деблокували тіла двох загиблих після удару російської авіабомби (ФОТО)

23 сер 2024, 12:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району Харківської області.


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В результаті були зруйновані приватні житлові будинки, виникла пожежа у будівлі площею 80 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 р. н. Також постраждала 78-річна жінка, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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