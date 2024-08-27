Під час інциденту з конем у Львові, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198718-u-lvovi-zaboronyly-vykorystannya-koney-ta-poni-u-centri-mista.html

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У Львові міськрада заборонила використання коней у центрі міста.

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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє Lviv. Media

Члени виконкому підтримали рішення про заборону перебування коней та поні, а також здійснення будь-якої діяльності за їх використання на території центральної частини Львова. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що робоча група почне працювати негайно, і результати її діяльності будуть оперативно оприлюднені.

Це рішення було ухвалене після інциденту з конем, котрий трапився у центрі Львова вчора, 26 серпня.

Тоді на проспекті Свободи впав кінь, запряжений у карету, котра катає вулицями Львова усіх охочих. Відео події було оприлюднене у соцмережах й спровокувало хвилю обурення. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий раніше сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці, що міська влада «працює над цим» і обіцяв «справедливе рішення».

Підприємство «Каретний двір», яке й проводить кінні мандрівки у Львові, зі свого боку, заперечило інформацію про негуманне використання тварин та їхню надмірну експлуатацію під час спекотної погоди.

Стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Одна з наших коней, Луна, випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео, — заявили у «Каретному дворі».

У підприємстві запевнили, що по буднях коні виїжджали у місто лише о 17.00−18.00, коли спадає спека, і обов’язково мали з собою воду. «Каретний двір» також опублікував відео з Луною, щоб показати, що «кінь здоровий та повний сил, не кульгає та прекрасно почувається».

Джерело: Lviv. Media