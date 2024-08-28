Павла Дурова звільнили з-під варти

https://racurs.ua/ua/n198747-durova-zvilnyly-z-pid-varty.html

Ракурс

Павла Дурова звільнили з-під варти

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Про це повідомляє 28 серпня BFMTV. Відомо, що слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого звинувачення.

Але це означає зміну статусу Дурова. Згодом, після допиту і можливого пред’явлення обвинувачення, буде ухвалено рішення про його долю. Рішення у справі Дурова суддя ще остаточно не ухвалив.

Раніше стало відомо, що ордер на арешт на засновника Telegram та його брата Миколу Дурова було видано у березні 2024 року.

Дурова затримали в паризькому аеропорту Ле-Бурже увечері 24 серпня в рамках розслідування, яке проводиться щодо невстановленої особи за 12 складами злочинів.