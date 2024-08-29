Угорщина та Словаччина продовжують експортувати нафту з росії

https://racurs.ua/ua/n198771-ugorschyna-ta-slovachchyna-prodovjuut-eksportuvaty-naftu-z-rosiyi-bloomberg.html

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Угорщина та Словаччина продовжують експортувати нафту з росії.

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Bloomberg пише, що тепер країни користуються послугами російської нафтової компанії «Татнафта» замість «Лукойла», що потрапив під санкції України.

Україна ввела санкції, які забороняють російському «Лукойлу» використовувати її територію для транзиту нафти. Через це Угорщина і Словаччина втратили третину імпорту.

Обидві країни спробували залучити ЄС до суперечки з Україною, але Єврокомісія відхилила їхній запит змусити Київ дозволити транзит нафти з рф.

У ЄС були роздратовані спробами Угорщини й Словаччини захистити свій імпорт російської нафти, пише Politico.

Будапешт і Братислава хотіли використати правила ЄС і продовжити купувати нафту в росії. Це обурює деяких європейських дипломатів, адже інші країни-члени відмовилися від російської нафти. Єврокомісія відхилила їхній запит змусити Київ дозволити транзит нафти.

Багато членів ЄС доклали […] зусиль, щоб позбутися залежності від російських газу та нафти […], бо вони смердять кровʼю, — сказав у липні один з дипломатів.

Україна ввела санкції, які забороняють російському «Лукойлу» використовувати її територію для транзиту нафти. Через це Угорщина і Словаччина втрачають третину імпорту.

Україна заявила, що не скасує санкції проти «Лукойла».

Премʼєр України Денис Шмигаль написав, що мав кілька розмов з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо. І застеріг його від шантажу або погроз у бік України. Київ продовжує наполягати на максимальній відмові партнерів від російської нафти.

Як результат, Україна та Словаччина домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні.

Нещодавно Словаччина заявляла, що може зупинити поставки дизпалива в Україну через блокування транзиту російської нафти.