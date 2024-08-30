Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024

Олександр Комаров, фото: 0629.com.ua

https://racurs.ua/ua/n198816-ukrayina-zdobula-pershe-zoloto-na-paralimpiadi-2024.html

Ракурс

На Паралімпійських іграх 2024 року, котрі проходять у Парижі, Україна здобула першу золоту медаль.

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Український плавець Олександр Комаров став найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 (плавці з помірно порушеною координацією, сильно порушеними рухами в середній частині тулуба та ніг або відсутністю кінцівок), повідомляє «Суспільне. Спорт».

При цьому Комаров ще й встановив новий паралімпійський рекорд класу S5, подолавши цю дистанцію за 1:07.77 хвилини!

Попередній топ-результат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш — 1:09.35 хвилини.

Для Комарова це друга нагорода Паралімпіади в Парижі (напередодні він виборов «бронзу» в плаванні вільним стилем на 200 м) та друге «золото» в його паралімпійській кар'єрі — у 2016 році в Ріо він у складі збірної України тріумфував у естафеті 4×400 м.

Тепер у медальній скарбничці збірної України шість нагород: одне «золото», три «срібла» та дві «бронзи». П’ять із них здобуті в змаганнях із плавання.

Джерело: «Суспільне. Спорт»