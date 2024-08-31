Деркач досі зберігає вплив на Міненергетики, — екс-очільник ГУР

https://racurs.ua/ua/n198848-derkach-dosi-zberigaie-vplyv-na-minenergetyky-eks-ochilnyk-gur.html

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Звинувачений у державній зраді ексдепутат Верховної Ради України Андрій Деркач досі зберігає вплив на Міністерство енергетики.

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Це міністерство навіть називають «Міністерством Деркача». Про це сказав екс-очільник ГУР МО Валерій Кондратюк в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Навіть коли він (Адрій Деркач — ред.) знаходиться в росії та балотується там від Астрахані до Ради Федерацій, він ще досі зберігає свій вплив на наші міністерства та відомства. І всі його поплічники вони досі знаходяться при владі, — заявив Кондратюк.

Він наголосив, що Міністерство енергетики, яке, за словами Кондратюка, повністю знаходиться під впливом російського агента, з початком війни видає дозволи на виїзд із країни найближчим поплічникам Деркача, які їдуть з України і вже не повертаються.

У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Андрія Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні.

Він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі США та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що за підривну діяльність проти України Деркач отримав щонайменше 567 тис. дол.

Нагадаємо, навесні 2020 року ексрегіонал Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується «отримання 1 млрд дол. в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції».

Він стверджував, що записи нібито датовані 2015−2016 роками і в них ідеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».