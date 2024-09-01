Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n198869-vybuhy-progrymily-u-rosiyskomu-bielgorodi-ie-poraneni-video.html

Ракурс

Російський Бєлгород здригався від вибухів у неділю, 1 вересня.

.

У регіоні оголошували ракетну небезпеку, працювала протиповітряна оборона. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «збиття» кількох повітряних цілей. В обласному центрі є руйнування, виникли пожежі. Про це пише російська пропаганда.

За словами місцевої влади, у Бєлгороді були поранені восьмеро осіб, в тому числі двоє дітей. Ще одна особа постраждала в селищі Майське. Також загорілися автомобіль, балкон однієї з квартир та суха трава у трьох місцях.

Тим часом Telegram-канал Baza повідомив, що Бєлгород зазнав обстрілу. Повідомлялося про 12 постраждалих.

Нагадаємо, гучно в російському Бєлгороді було й напередодні. Місцева влада заявляла про пошкодження багатоповерхівок, комерційних об'єктів та автомобілів. Вчора там загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 37 осіб дістали поранення.

Окупанти традиційно звинуватили в обстрілів Україну. Однак, ймовірно, що такі руйнування були спричинені непрофесійною роботою російської ППО.