Авіація рф атакувала інфраструктуру в Сумах. Фото: ДСНС

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Авіаційний удар був завданий росіянами по Сумщині у неділю, 1 вересня.

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Ворог поцілив по інфраструктурі Сумської громади. Загалом у районі було зафіксовано три вибухи. Попередньо відомо, що після російського удару є постраждалі. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Всі необхідні вже працюють на місці влучань. Постраждалим надають медичну допомогу. Також здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки.

Сумська обласна прокуратура повідомили, що близько 15.30 росіяни скинули на Суми три керовані авіаційні бомби. Унаслідок атаки пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля та три транспортні засоби. Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів. Постраждала 42-річну працівницю підприємства.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по колоні зерновозів на автошляху Суми-Харків поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув 23-річний водій вантажівки, а ще четверо шоферів дістали поранення. Загорівся один із зерновозів, ще близько 20 вантажівок були пошкоджені.