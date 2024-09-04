В Одесі бухгалтерка заводу коригувала ракетні удари по місту

https://racurs.ua/ua/n198965-v-odesi-buhgalterka-zavodu-koryguvala-raketni-udary-po-mistu-foto.html

Ракурс

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської ФСБ, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі.

.

Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок жінка позначала інформацію на гугл-карту.

СБУ задокументувала розвідактивність, а на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об'єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.