Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі бухгалтерка заводу коригувала ракетні удари по місту

В Одесі бухгалтерка заводу коригувала ракетні удари по місту (ФОТО)

4 вер 2024, 13:23
999

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської ФСБ, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі.


.

Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок жінка позначала інформацію на гугл-карту.

СБУ задокументувала розвідактивність, а на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об'єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів