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В Одесі бухгалтерка заводу коригувала ракетні удари по місту
В Одесі бухгалтерка заводу коригувала ракетні удари по місту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198965-v-odesi-buhgalterka-zavodu-koryguvala-raketni-udary-po-mistu-foto.htmlРакурс
Служба безпеки затримала ще одну агентку російської ФСБ, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі.
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Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.
Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.
За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.
Після розвідувальних вилазок жінка позначала інформацію на гугл-карту.
СБУ задокументувала розвідактивність, а на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.
Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об'єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.