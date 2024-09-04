Руйнування у Львові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198972-masovanyy-udar-po-lvovu-likari-rozpovily-pro-stan-postrajdalyh.html

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Лікарі Львова розповіли про стан поранених, які постраждали внаслідок сьогоднішнього масового удару.

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Станом на 12.00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб'єднання уже звернулось 50 людей, серед них — восьмеро дітей. У критичному стані наразі перебуває семеро пацієнтів, тобто стан чотирьох вдалось стабілізувати. Про це 4 вересня повідомила «Українська правда. Життя».

За словами медичного директора Першого медоб'єднання Львова Наталії Матолінець, 34 постраждалих госпіталізували до стаціонарних відділень лікарні Святого Пантелеймона та лікарні Святого Луки. Восьмеро пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями перебувають в операційних.

Молодій 22-річній дівчині осколок залетів у серце та пошкодив перикард, її готують до кардіологічної операції, — зазначила Матолінець.

Медики наголосили, що життю дітей нічого не загрожує, а жоден з маленьких пацієнтів не перебуває у важкому стані.

Також лікарі заявили про потребу в донорській крові. Небайдужі можуть прийти до Міського центру крові та допомогти пораненим.

Як відомо, ДСНС повідомляло, що у Львові постраждало 53 людини, а мер міста повідомляв про 64 осіб, що звернулись до лікарень.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські окупанти здійснили масовану ракетну та дронову атаку по українських містах. Найбільше через атаку постраждав Львів, у місті пошкоджено школи та медустанови. Жертвами російської атаки стали семеро осіб, ще 53 людини постраждали. Зокрема, сьогодні у Львові росіяни вбили цілу родину. Живим залишився лише глава сім’ї.

Джерело: «Українська правда. Життя»