Україна завершила реструктуризацію державного боргу. Фото:

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Україна успішно завершила реструктуризацію державного боргу.

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Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» на суму приблизно 20,5 млрд дол. на вісім нових серій єврооблігацій номінальною вартістю 15,2 млрд дол. Про це повідомили Мінфін України та Лондонська фондова біржа.

Завдяки цьому державний та гарантований державою борг України скоротився майже на 9 млрд дол.

Зазначається, що це одне з найбільших списань боргу серед нещодавніх реструктуризацій суверенного боргу. Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії 11,4 млрд дол. протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася про реструктуризацію боргу з 95% власниками євробондів. Це дозволить зекономити 11,4 млрд дол. на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, зміцнить український бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.