Макрон призначив прем'єр-міністра Франції

Макрон призначив прем'єр-міністра

https://racurs.ua/ua/n199003-makron-pryznachyv-premier-ministra.html

Ракурс

Поки в українському уряді тривають призначення нових міністрів, президент Франції Еммануель Макрон 5 вересня нарешті визначився з головою кабінету міністрів.

.

Ним став 73-річний консерватор Мішель Барньє — багаторічний лідер правої партії «Ліві республіканці» (LR), колишній переговірник з боку ЄС щодо Brexit і кандидат в президенти Франції. Раніше обіймав посади міністра сільського господарства та закордонних справ у 2000-х роках, а також єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг.

Це призначення відбулося після безпрецедентного циклу консультацій, під час яких, відповідно до свого конституційного обов’язку, президент гарантував, що прем'єр-міністр і майбутній уряд відповідатимуть умовам, щоб бути максимально стабільними і дати собі шанс об'єднати якомога ширшу підтримку, — заявили в канцелярії президента.

16 липня Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра Габріеля Атталя та його уряду.

Поки не зрозуміло, чи зможе уряд Барньє заручитися довірою депутатів парламенту, в якому за підсумками виборів, що відбулися 30 червня та 7 липня, жодна партія не має абсолютної більшості.

Кандидатура Барньє, якщо виходити із підсумків парламентських виборів, парадоксальна. Він представляє правоцентристську партію «Республіканці», яка з усіх партій, що пройшли до парламенту, набрала найменше голосів.

Перше місце на виборах отримав лівий Новий народний фронт, який уже вніс свого кандидата у прем'єри, але Макрон його не висунув.

Тому один із лідерів «Фронту» лівопопуліст Жан-Люк Меланшон заявив, що внесення кандидатури Барньє свідчить про те, що «вибори були вкрадені».