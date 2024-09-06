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Ракурс
Доходи від заморожених російських активів спрямують на закупівлю зброї для України

Франція отримає 300 млн євро з доходів від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України

6 вер 2024, 23:05
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Єврокомісія вирішила скерувати у 2024 році до Франції 300 млн євро з надходжень від заморожених російських активів.


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Кошти будуть використані для швидкого придбання у французької промисловості пріоритетного озброєння для України — боєприпасів, артилерійського та протиповітряного озброєння. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Франції.

Це можливість для подальшого нарощування французької промисловості на підтримку України, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що Франція, разом з іншими державами-членами ЄС, бере участь у реалізації нової програми підтримки України в межах Європейського фонду миру, котра передбачає використання загалом 1,4 млрд євро з надходжень від російських активів для закупівлі військового обладнання для України.

Джерело: Ракурс


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